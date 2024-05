Concerto gratis Radio Italia Live Napoli 27 giugno con Angelina Mango Annalisa Elodie | come prenotare

Il concerto Radio Italia Live per la prima volta a Napoli . In piazza del Plebiscito potrebbero esserci anche Gianna Nannini, Mahmood e The Kolors.Continua a leggere fanpage

Milano , 24 mag. (Adnkronos) – In occasione del 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, Milano celebra con cerimonie e iniziative culturali rivolte alla cittadinanza la festa del 2 giugno . La giornata sarà aperta alle ore 10 in piazza Duomo con la cerimonia ... calcioweb.eu

I-Days Milano, 70mila biglietti venduti per il concerto dei Metallica - I-Days Milano, 70mila biglietti venduti per il concerto dei Metallica - Martedì 4 giugno sarà LANA DEL REY a conquistare il palco dell’Ippodromo Snai La Maura, con un attesissimo live che sarà il più grande concerto che la cantautrice di New York ha mai tenuto in Italia. msn

Asti, al via la tredicesima edizione del festival organistico “Cantantibus Organis” - Asti, al via la tredicesima edizione del festival organistico “Cantantibus Organis” - Inizia sabato 1 giugno alle 21, nella suggestiva cornice della Collegiata di San Secondo, la tredicesima edizione del festival organistico “Cantantibus Organis” con un concerto del M° Victor Contreras ... atnews

Genova Rap in piazza, il concerto-show gratuito con Tony Effe, Vaz Te, artisti rap e trapper - Genova Rap in piazza, il concerto-show gratuito con Tony Effe, Vaz Te, artisti rap e trapper - È la musica Rap e Trap la protagonista dell'evento Genova Rap in piazza, organizzato dal Comune di Genova, in piazza della Vittoria nella serata di martedì 25 giugno 2024. Una serata tutta da vivere e ... mentelocale