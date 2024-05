Concerto di Cortona ecco il programma della giornata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – È tutto pronto per ildiComics, la seconda edizione dell’appuntamento con la musica dal vivo si terrà giovedì 30 maggio allo stadio Santi Tiezzi. I possessori del biglietto nominale potranno raggiungere l’impianto sportivo lasciando le auto nelle aree sostazonapiscina di Camucia o al vicino Conad, dove potranno salire sulla navetta gratuita (andata orario 16-20). Possibilità anche di raggiungere a piedi lo stadio, grazie ad un percorso pedonale che va dalla stazione di Camucia fino a via Scotoni (chiusa al traffico per l’occasione). Dopo le verifiche del suono, i dischi cominceranno a girare alle 17 con una rassegna di deejay organizzata dall’associazione culturale Cautha. Alle 20 è Clara ad aprire la serata di musica dal vivo.