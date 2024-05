Concertazione aperta Espletati tutti i passaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) "Il confronto con gli ambulanti è sempre stato realizzato in maniera corretta in questi mesi e in questi anni. L’amministrazione ha espresso quelli che erano i suoi obiettivi, cercando di contemperare gli interessi dei commercianti. Ognio di questa vicenda è stato e sarà trasparente e pubblico: ci sarà un atto che verrà visionato in Giunta, che poi passerà in Commissione e infine in Consiglio comunale". Così Francesco Persiani, sindaco di Massa, interviene nel dibattito sul futuro del mercato degli ambulanti, che è in via di definizione. "Gli incontri ci sono stati, succede che non ci sia una totale condivisione da parte di alcuni. A un certo punto si fanno delle scelte, che ricadono sull’amministrazione, e l’importante è che siano chiare.