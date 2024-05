Con il premierato di Giorgia Meloni ci saremmo trovati Luigi Di Maio premier durante la pandemia

(Di martedì 28 maggio 2024) Alle ultime elezioni politiche abbiamo votato con una legge che porta il suo nome, una legge che anche grazie a quel "combinato disposto" che si è venuto a creare in virtù del taglio dei parlamentari voluto dal Movimento 5 Stelle, ha garantito al centrodestra un'ampissima maggioranza in entrambi.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Giacomo Matteotti è un punto fermo della cultura antifascista italiana. Cultura che ha dato vita e linfa democratica alla nostra bella Carta costituzionale che oggi la destra al Governo vuole stravolgere. Oggi non potevo non esser qui, durante i confronti elettorali ... calcioweb.eu

OK A LEGGE DELEGA - OK A legge DELEGA - Con 133 sì, 84 no e 12 astenuti l'aula della Camera ha approvato la proposta di legge delega al governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi. Il provvedimento in esame, ... 9colonne

Violenza donne, Ascari (M5s): non sprecare dote liberta' femminismo anni '70 - Violenza donne, Ascari (M5s): non sprecare dote liberta' femminismo anni '70 - Roma, 28 mag – "Grazie all'iniziativa, alla passione e al coraggio dei movimenti femministi, invece della vittima dello stupro è stata messa sul banco degli imputati una società patriarcale, maschilis ... 9colonne

Meloni e la tentazione di rinviare il referendum sul premierato - Meloni e la tentazione di rinviare il referendum sul premierato - Giorgia Meloni s’interroga sul probabile referendum. Il disegno di legge costituzionale sul premierato presenta numerose insidie. Per queste ragioni, la premier sta cercando di spersonalizzare la poss ... opinione