Con gli algoritmi al posto dei giudici le sentenze sono più eque 

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - Delegare alcune decisioni giudiziarie adpotrebbe garantire un giudizio più equo agli imputati, eliminando alcuni dei pregiudizi sistemici dei. Lo rivela un nuovo studio della Oxford University, pubblicato sulla rivista Quarterly Journal of Economics. Le aziende utilizzano sempre più spesso modelli basati sull'apprendimento automatico per prendere decisioni ad alto rischio. Cidiverse ipotesi sul comportamento umano alla base dell'impiego di questi modelli di apprendimento, che si traducono in raccomandazioni di prodotti su Amazon, nel filtraggio dello spam nelle e-mail e in testi predittivi sul telefono. I ricercatori hanno analizzato il sistema preprocessuale di New York e hanno scoperto che una parte sostanziale deicommette errori sistematici di previsione sul rischio di cattiva condotta preprocessuale in base alle caratteristiche dell'imputato, tra cui etnia, età e comportamenti precedenti.