Con Fino alla fine Gabriele Muccino cambia registro e vuole farci paura

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2024) A distanza di un anno esatto dall'uscita dell'ultimo episodio di A casa tutti bene,tornaribalta con un nuovo progetto,,** **di respiro internazionale, con un cast di giovani e giovanissimi e una storia accattivante, fuori dsua tradizione. Come data di uscita è stato deciso il giorno di Halloween, il 31 ottobre 2024 (che potrebbe essere un'ottima trovata pubblicitaria, per essere presentatoprossima Festa del Cinema di Roma). Chi lo conosce, sa bene quantoprediliga un tipo di cinema ansiogeno, asfissiante, attuale, pronto a dar riflettere sulle cose che ci angustiano di più e quotidianamente. Soprattutto nel privato. Motivo per cui, all'annuncio di un nuovo lavoro, iniziano sistematicamente a crearsi le prime aspettative, tra chi lo ama incondizionatamente e chi invece non riesce a digerirlo e lo critica, anche a prescindere.