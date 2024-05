Con Cinema spento la popstar spagnola torna a cantare in italiano Sognando Sanremo e Laura Pausini L' intervista

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 28 maggio 2024) A due anni dalla partecipazione ache l’ha fatta conoscere al grande pubblico, laAna Menain. Lingua che parla benissimo (congiuntivi compresi) anche grazie alla sua passione per il nostro Paese. Nel nuovo singolo, la cantante 27enne duetta con Dargen D’Amico. «Ma non aspettatevi un mio classico pezzo estivo: sono cambiata», racconta durante un incontro a Milano. Ana Mena, l’di Amica Com’è questa Ana Mena diversa?Finora in Italia mi sono fatta conoscere per il mood più estivo, le spiagge e i balli, un’epoca che mi sono goduta moltissimo e che non rinnego affatto, ma in questo momento avevo voglia di far vedere un altro lato di me, più profondo e serio.