Comuni contro la Spending Review Fitto | nessun taglio all’orizzonte

(Di martedì 28 maggio 2024) Da una parte i, che parlano di "tagli assurdi" e sparano a zeroil governo. Dall’altro il ministro della Coesione e del Pnrr, Raffaele, che respinge al mittente le critiche spiegando che la cura dimagrante sulle risorse degli enti locali non tocca i servizi "sociali", dalla sanità all’asilo. Sul fronte del Pnrr va in onda l’ennesima polemica al calor bianco, mentre la premier, Giorgia Meloni, partecipa all’insediamento delle cabine di coordinamento del Piano e dà il via alla fase 2 dei progetti, "la più importante" anche perché prevede una forte accelerazione della spesa: "Ora siamo al top in Europa". Ma a tenere banco è la prevista spendigdei bilanci degli enti locali, fortemente voluta dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che colpirebbe in particolare le amministrazioni più impegnate sul versante del Pnrr.