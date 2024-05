Completata la rete delle centrali ‘Cot’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) L’apertura della Centrale operativa territoriale distrettuale di Santa Sofia completa il progetto avviato dall’Ausl Romagna con l’apertura a metà gennaio della Cot Hub di Forlì, centro di riferimento provinciale per Forlì e Cesena. LaromagnolaCot prevede undici sedi, per distretto o aree contigue. L’obiettivo della nuova struttura interna (non è rivolta agli utenti) è "incrementare l’integrazione tra professionisti e maggiore prossimità, per garantire al cittadino una presa in carico tempestiva e globale", come spiega una nota dell’azienda sanitaria romagnola. "La Cot – prosegue L’Ausl Romagna – garantisce al cittadino una visione completa del suo stato di salute, così da permettere ai singoli professionisti coinvolti nei diversi gradi di cura di interagire e decidere gli interventi più appropriati".