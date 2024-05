Commissariata la sezione di FI | La situazione è sfuggita di mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Per rimettere ordine è stato necessario l’intervento del coordinatore provinciale di Forza Italia, Antonello Galiani, che ha commissariato ladi Gambolò dopo che una delle consigliere azzurre, Helena Bologna, è passata nel gruppo “Obiettivo Comune“ che fa riferimento ad Elena Nai, esponente di FdI, ex sindaco e attuale candidata del proprio partito alle Europee. E ciò dopo la richiesta dell’altra consigliera di FI, Mara Fabrini, di rinominare il capogruppo del Gruppo misto in Consiglio comunale, ruolo che riveste lei stessa, perché la maggioranza ha portato in aula un’interpretazione del regolamento per cui in caso di disaccordo il ruolo spetta al consigliere più anziano. "Bologna nel gruppo di Nai? – commenta il sindaco Antonio Costantino – Hanno generato una chimera politica".