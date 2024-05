Commercio | Meloni ‘perno economia e vita italiani trovare giusto equilibrio con e-commerce’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Il settore delal dettaglio è un perno dell?italiana. Lo è in termini di contributo al PIL, direttamente e indirettamente per il turismo che è in grado di attrarre e per la sua funzione di costante vetrina e volano del made in Italy. Lo è in termini di ricchezza prodotta e distribuita sul territorio e in termini occupazionali. Sono i dati che lo dimostrano in maniera incontrovertibile. Inoltre, ilè un perno delladegliper la valenza sociale che ha nella nostra quotidianità e che va ben al di là del mero aspetto economico. Penso, ad esempio, all?importanza dei negozi di vicinato, luoghi di relazioni umane, garanzia di servizi e presidi di sicurezza, soprattutto per gli anziani e le persone in difficoltà”.