Come sta Kate Middleton | proseguono le cure contro il cancro ma l’agenda sarebbe vuota fino a fine anno

Prosegue come una leonessa la battaglia contro il tumore Kate Middleton , dopo l’annuncio della malattia lo scorso marzo. Era stata proprio la principessa, moglie dell’erede al trono William d’Inghilterra, ad annunciare la sua lotta contro il cancro con un video che aveva fatto in pochi minuti il ... isaechia

In un raro messaggio, Kensington Palace ha aggiornato sulle condizioni di salute di Kate Middleton, che continua la chemioterapia dopo la diagnosi di cancro. Ma è ancora presto per tornare a lavoro: "Finché non ci sarà il via libera del suo team medico".continua a leggere fanpage