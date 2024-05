Come sono nate la Vans | da scarpe da skater al successo globale grazie a Sean Penn

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono di nuovo in crisi? Dopo alcune interviste sconvolgenti a Verissimo, la coppia ci ha ripensato dandosi una nuova possibilità. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono (di nuovo) in crisi? In queste ore però, si è parlato di una possibile nuova crisi ... blogtivvu

Ancora in gabbia come topi... Da settembre scorso con l’arrivo a Napoli di sua Maestà Gratteri (benvenuto al piu’ integerrimo dei Procuratori) finalmente il via ai lavori per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi pieni di buche di Gennaro Serra che congiunge Palazzo Reale a ... ilgiornaleditalia

Tumori della pelle in aumento, come riconoscerli e quali sono i segnali da non sottovalutare - Tumori della pelle in aumento, come riconoscerli e quali sono i segnali da non sottovalutare - Il melanoma cutaneo è tra tumori più frequentemente diagnosticati, con incidenza più alta tra le persone che trascorrono più tempo al sole e con la ... fanpage

Meteo - Tendenza dopo il 2 giugno, ecco cosa ci riserverà il tempo. Primo aggiornamento - Meteo - Tendenza dopo il 2 giugno, ecco cosa ci riserverà il tempo. Primo aggiornamento - Ultimi temporali con una maggiore stabilità in vista. 3bmeteo

Pronto soccorso, l'attesa è sempre più lunga: un paziente aspetta in media 31 ore per una visita. Nel 2019 erano "solo" 25 - Pronto soccorso, l'attesa è sempre più lunga: un paziente aspetta in media 31 ore per una visita. Nel 2019 erano "solo" 25 - Andare al pronto soccorso per un'emergenza sembra quasi non essere una buona idea. Nel 2023 il tempo medio di attesa è stato di 31 ore, 6 in più - ben il 25% - rispetto ... leggo