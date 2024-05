Come sarà l’estate 2024 e perchè sarà meno calda delle precedenti | le previsioni meteo di Giuliacci

Sara Errani , classe 1987 e passata per le qualificazioni, incontra Anna Schmiedlova , slovacca nata del 1994 che invece è reduce dalla vittoria nel torneo di Parma battendo a sorpresa in finale Mayar Sherif. La bolognese è stata finalista qui nel 2012, battuta da Marija Šarapova, mentre la sua ... infobetting

20.30 Kotov ha dominato il quinto set per 6-2 ed eliminato Cameron Norrie dopo più di quattro ore di pura battaglia. Era in programma come terzo match dalle 11.00, ma inizierà solo fra pochi minuti la sfida di primo turno tra Fabio Fognini e Botic Van de ...