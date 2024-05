Com’è morto Angelo Onorato la verità dai risultati dell’autopsia

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuovi dettagli sulla morte di, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, 55 anni. L’uomo era stato trovato nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura di sicurezza ancora messa, con la testa riversa e una fascetta chiusa intorno al collo e del sangue sul petto. Sul posto era immediatamente intervenuta la polizia scientifica, con il medico legale per i primi rilievi. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’ipotesi dell’omicidio regge come ipotizzato all’inizio, ma sembra che ora si propenda per l’ipotesi del suicidio. Poco fa l’Adnkrosos ha svelato qualche dettaglio sull’autopsia effettuata all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Morte, l’Adnkronos sull’autopsia: “Nessun segno di violenza sul corpo” Il medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l’autopsia alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia, l’assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale.

(Adnkronos) – Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo di Angelo Onorato , l'imprenditore palermitano di 55 anni, trovato senza vita nella sua auto con una fascetta stretta al collo. Lo rivela, come si apprende, l' autopsia terminata poco fa all'Istituto di Medicina legale del ... periodicodaily

L'imprenditore e architetto Angelo Onorato sarebbe morto per soffocamento secondo l'autopsia eseguita oggi, martedì 28 maggio, a Palermo. Sul suo corpo non sarebbero stati trovati altri segni di violenza .Continua a leggere fanpage

La morte del marito dell’eurodeputata Donato, l’autopsia non rileva segni di violenza - La morte del marito dell’eurodeputata Donato, l’autopsia non rileva segni di violenza - Le indagini sono in una fase cruciale e gli inquirenti invitano al massimo riserbo per non interferire con l'inchiesta ... grandangoloagrigento

Trovato morto in auto: non ci sono altri segni di violenza - Trovato morto in auto: non ci sono altri segni di violenza - E' stata eseguita l'autopsia sul corpo di angelo onorato, l'architetto trovato morto sabato scorso nella sua auto nella strada laterale all'autostrada Palermo Mazara del Vallo. (ANSA) ... ansa

Morte Angelo Onorato: da autopsia "nessun segno di violenza sul corpo" - Morte angelo onorato: da autopsia "nessun segno di violenza sul corpo" - Temeva per la sua incolumità angelo onorato, l'architetto siciliano trovato morto nella sua auto sabato pomeriggio 18 maggio, su una strada che costeggia la circonvallazione di Palermo. I primi esiti ... tg.la7