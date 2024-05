Colto da malore provoca un incidente | 76enne pontino soccorso dal 118

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel pomeriggio del 27 maggio, i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo sono intervenuti su unstradale avvenuto tra due autovetture. Il sinistro ha coinvolto un cittadino di 76 anni residente a Latina e una donna di 42 anni residente a Cellole, in provincia di Caserta. Accordo Autonomo tra le Parti Quando i militari sono giunti sul luogo dell’, hanno constatato che le parti coinvolte si erano già accordate autonomamente per la risoluzione della situazione. Di conseguenza, i Carabinieri non hanno proceduto con i rilievi planimetrici e fotografici del sinistro. Intervento del 118 Ilè statoda unsubito dopo l’e il personale medico del 118, prontamente intervenuto sul posto, ha trasportato l’uomo presso l’ospedale di Terracina per effettuare gli accertamenti necessari.

Silvia Brambilla è morta sul colpo a 26 anni questa mattina, 28 maggio, in un incidente sulla strada dalla sua Lecco all' aeroporto di Orio al Serio, provincia di Bergamo. Alla guida dell'auto c'era suo papà, Massimo, 57 anni , ricoverato in gravissime condizioni.

Un operaio di 44 anni originario di Gualdo Tadino (in provincia di Perugia) ha perso la vita martedì mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Modena.

