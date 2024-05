Colpisce la mamma con un pugno e le fa saltare due denti Poi aggredisce a colpi di mattarello la convivente e il figlio sedicenne

Picchia con un mattarello mamma, convivente e figlio minorenne. Arrestato - Picchia con un mattarello mamma, convivente e figlio minorenne. Arrestato - In preda alla rabbia ha aggredito mamma, convivente e figlio minorenne, usando come arma un mattarello. Con un pugno ha colpito violentemente anche la mamma anziana, facendo saltare due denti ... quotidianodipuglia

Parapiglia a Porto Recanati. «Mio figlio aggredito dal branco e preso a calci quando era a terra» - Parapiglia a Porto Recanati. «Mio figlio aggredito dal branco e preso a calci quando era a terra» - PORTO RECANATI «Mio figlio stava fotografando la luna quando un gruppo di ragazzini si è scagliato contro di lui. È stato picchiato con ... msn

Importunata, allontana il molestatore: 18enne colpita con un pugno in faccia in discoteca - Importunata, allontana il molestatore: 18enne colpita con un pugno in faccia in discoteca - Colpita da un pugno in faccia per aver detto di “no”. A farne le spese una ragazza di Udine che, venerdì 24 maggio, è stata aggredita da un ragazzo che aveva conosciuto da poco in una discoteca di Fos ... ilfattoquotidiano