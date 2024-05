Colosimo | Alle Europee sette candidati in violazione delle regole Chi sono gli impresentabili

(Di martedì 28 maggio 2024)prossime elezionirisultati ‘’, dverifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia, indel codice di autoregolamentazione. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Antimafia, Chiara, nell’ambito della seduta plenaria della Commissione, riferendo l’esito dei tradizionali controlli sui cosiddetti ‘’. Per l’Antimafia, 7 “. Chiverifiche della Commissione, ha riferito, risultano “indel codice di autoregolamentazionecandidature”. Si tratta di Angelo Antonio D’Agostino candidato Fi-Noi moderati-Ppe nella circoscrizione Italia Meridionale. Marco Falcone candidato Fi-Noi Moderati-Ppe per la circoscrizione Italia insulare.

Elezioni europee 2024, parlano i candidati impresentabili - Elezioni europee 2024, parlano i candidati impresentabili - Da Gambino di Fratelli d'Italia a Mazzeo del Pd, le parole dei candidati finiti tra i sette nominativi segnalati dalla Commissione parlamentare Antimafia ... adnkronos

Busticchi (Siemens Healthineers Italia): "Colmare gender gap Stem per futuro più equo" - Busticchi (Siemens Healthineers Italia): "Colmare gender gap Stem per futuro più equo" - Dopo il successo di sette edizioni in Spagna, quest’anno lo Stem Women Congress ... In Italia, la media dei laureati Stem è del 6,7%, rispetto al 13% europeo e solo 1 su 3 è di sesso femminile. adnkronos

Go!2025: Regione, piattaforma web avrà effetto calamita nei giovani - Go!2025: Regione, piattaforma web avrà effetto calamita nei giovani - Raggiungibile all'indirizzo www.go2025.eu, lo strumento digitale trilingue - italiano, sloveno e inglese - presenta, a sette mesi dall'inizio di Go ... anche ricordato che Nova Gorica Gorizia Capitale ... ilgazzettino