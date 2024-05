Colapesce Dimartino e la famiglia Graziani al circolo El Croc dove nacque I Marinai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Marotta (PU) 28 maggio 2024 – Momenti speciali al“El”, sul lungomare di Marotta,del posto hanno avuto l’onore di ricevere gli artisti, con Anna, Tommaso e Filippo. Tutti insieme a evocare ricordi ed emozioni, nel luogo in cui Ivanera solito trascorrere intere giornate insieme ai pescatori e agli amici di un tempo esono nate le parole della canzone “I”. Un brano incluso nell’album di“Lux Eterna Beach” nel quale i due artisti duettano virtualmente con l’indimenticato cantautore scomparso nel 1997. Un inno scritto negli anni ’80 e cheaveva voluto dedicare proprio ai pescatori del“El”, con i quali in estate condivideva l’amore per il mare, la passione per la pesca e per le immancabili grigliate.