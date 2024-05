CoD Black Ops 6 | ecco il primo teaser trailer Open your eyes

(Di martedì 28 maggio 2024) Activision ci chiede di aprire gli occhi: abbiamo un, cripticoper CoDOps 6 di cui parlare in vista del Direct Il marketing per CoDOps 6 ha ufficialmente aperto i battenti prima della conferma delle piattaforme, e stando alper il gioco l’approccio sarà criptico (e di conseguenza virale). Il prossimo Call of Duty evita infatti di mostrarsi in toto durante il video, dando priorità al contesto storico che fa da cornice narrativa al titolo. I rumor in tal senso hanno giocato su ogni possibile conflitto di recente memoria, da Saddam Hussein come antagonista principale all’attentato dell’11 settembre. Ildei due, a conti fatti, fa pure capolino nel delirante minuto e venti di materiale. Lo scopo del montaggio è quello di manipolare affermazioni decontestualizzate per alludere alla verità, nello specifico lo slogan “the truth lies”, doppio senso voluto su “la verità giace/mente” (ndt).

