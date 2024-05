Cocaina nascosta nel vano autoparlanti dell’auto | in manette spacciatore

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 maggio 2024 - Droga nelle tasche eneldell'della sua auto. Un italiano di 58 anni, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è finito in. La Squadra Mobile Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra Città Studi e Monforte Vittoria, transitando in viale Campania, hanno notato un uomo alla guida di un'autovettura che, dopo essersi fermato, controllava spesso il cellulare come per effettuare o ricevere brevi telefonate. Poco dopo, è stato raggiunto da un uomo che, dopo essersi avvicinato al veicolo, attraverso il finestrino del lato passeggero, ha effettuato uno scambio con lui.

