Claudio Sforza nuovo amministratore delegato di Benetton

(Di martedì 28 maggio 2024) SaràildiGroup al posto di Massimo Renon. E' il manager che dovrà rimettere in careggiata e rilanciare il gruppo di abbigliamento. Lo si apprende negli ambienti vicini alla famiglia di Ponzano Veneto. Il Cda della società ha anche approvato all'unanimità il progetto di bilancio 2023, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci il 18 giugno. Il fatturato è pari a 1.098 milioni, l'ebit è in rosso di 113 milioni e la perdita netta è arrivata a 230 milioni dopo 150 milioni di svalutazioni. Il patrimonio netto di 105 milioni. L'azionista Edizione supporterà il piano di rilancio stanziando 260 milioni nei prossimi anni dopo i 350 milioni iniettati negli ultimi esercizi IlAd ha ricoperto ruoli in molte grandi aziende pubbliche e private, in diversi settori industriali: da Astaldi a Poste, passando per Ilva, Telecom e Wind.