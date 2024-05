Classi di concorso in esubero dopo la mobilità da riassorbire per le immissioni in ruolo 2024 IN AGGIORNAMENTO

dopo le operazioni di mobilità 2024 -25 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ ruolo ) dei docenti di ruolo gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le Classi di concorso in esubero . I dati sono utili ai fini delle procedure delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. L'articolo ... orizzontescuola

L' Aggiornamento delle GPS 2024/26 interessa altresì i docenti di ruolo , anche perché alcuni si sono ritrovati abilitati anche in altra classe di concorso, per la quale ottenere supplenze. come sfruttare la nuova abilitazione . L'articolo Aggiornamento GPS e assegnazioni provvisorie , docente ruolo : ... orizzontescuola

MEMORIAL CESARINI. PREMIATE LE CLASSI VINCITRICI DEL CONCORSO "PEDALANDO NEI SOGNI" - MEMORIAL CESARINI. PREMIATE LE classi VINCITRICI DEL concorso "PEDALANDO NEI SOGNI" - Prosegue l'ottimo periodo di Vladimir Milosevic che, in Serbia, si è laureato Campione Nazionale Under23. Il trevigiano classe 2004 di origini balcaniche ha dominato la prova in linea andata in scena ... tuttobiciweb

Badia Polesine. "Versi in abbazia" esalta i valori della poesia. Ecco tutti i premiati - Badia Polesine. "Versi in abbazia" esalta i valori della poesia. Ecco tutti i premiati - BADIA POLESINE (ROVIGO) - Sala Soffiantini a Badia gremita per la premiazione del sesto concorso nazionale di poesia “Versi ... due spazi per i ragazzi della secondaria di primo grado e le classi ... ilgazzettino

Cronisti in classe al gran finale. La premiazione dei vincitori venerdì al Palazzo del Ridotto - Cronisti in classe al gran finale. La premiazione dei vincitori venerdì al Palazzo del Ridotto - L’iniziativa ‘Cronisti in classe’ viene svolta in tutte le province coperte ... dei social network e della circolazione di ‘fake news’. L’anno scorso il concorso è stato vinto dalla scuola media di ... ilrestodelcarlino