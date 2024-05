Classe del ’77 e prof rimpatriata Ricordi sull’onda della nostalgia

(Di martedì 28 maggio 2024) La3Bscuola Elementare di Fossombrone, anno 1977, si è ritrovata dopo 47 anni per una bellissimaall’Agriturismo Casal San Sergio di Fossombrone. Una serata piacevole e all’insegna del ricordo dei tempi spensierati di allora e ancora una volta, come all’epoca, sotto lo sguardo vigile e attentomaestra Anna Maria Camilloni in Malvagi (87 anni) che emozionata e commossa ha partecipato con entusiasmo alla reunion organizzata dai suoi ex alunni, anche loro emozionati nel rivederla dopo molti anni. Per partecipare alla serata alcuni ex alunni sono arrivati da città come Brindisi e Padova, dove nel frattempo si sono trasferiti, e questo a dimostrazione di quanto sia stata grande la voglia di rivedersi dopo quasi mezzo secolo.

