Clamoroso in Cile il portiere dà un carezza all’avversario e l’arbitro fischia il rigore – Video

(Di martedì 28 maggio 2024) Fa discutere (e non poco) quanto accaduto innella seconda divisione del calcio professionistico: una decisione arbitrale alquanto dubbia che ha suscitato le polemiche dei tifosi. Ildel Deportes Melipilla, mentre stava per ribattere il pallone nella zona d’attacco, ha dato un piccolo buffetto all’attaccante della squadra avversaria (il Provincial Osorno) che lo stava infastidendo.ha punito il gestondo il calcio diin favore della squadra dell’attaccante che in quel momento stava perdendo. La partita si è poi conclusa sul risultato di 3-3.il penalty per unaLa furbizia dell’attaccante viene premiata: di certo, rimane il forte dubbio per una decisione arbitrale quantomeno discutibile.