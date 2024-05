Cinque idee per rafforzare la sicurezza digitale nazionale I suggerimenti di Galtieri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Il momento storico che stiamo attraversando in tema di cyber-warfare pone in risalto un contesto geopolitico globale in cui si combattono conflitti ibridi e asimmetrici. Numerose statistiche sono state prodotte su questo tema: l’ultimo rapporto del Clusit parla di un incremento dell’11% globale della minaccia cyber. Un aumento di eventi che riguardano soprattutto le istituzioni pubbliche, con un +163%. L’Agenzia per la cyber(Acn) ha di recente presentato la propria relazione annuale, comunicando di aver gestito 422 incidenti. Nel 2022 erano stati “solo” 160. La recrudescenza di tali fenomeni richiede un approccio olistico al tema della cyber-security che coinvolga tutti gli stakeholder, aziende, istituzioni, istituti di formazione e centri di ricerca, per poter avviare un’inversione di tendenza dopo aver assistito ad anni di continua crescita del trend.