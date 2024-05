Cinquanta concerti per riscoprire i comuni sul Lago d’Iseo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Dal 30 maggio al 7 settembre, iltornerà a essere il suggestivo palcoscenico di una kermesse musicale organizzata dall’Accademia Tadini di Lovere, ormai giunta alla settima edizione: il Festival “Onde musicali”. Sotto la direzione artistica di Claudio Piastra, talenti già affermati e giovani promesse della scena musicale internazionale si esibiranno in più didi musica classica, lirica, sinfonica, cameristica e antica. Gli eventi – principalmente a ingresso libero – si terranno come di consueto in affascinanti contesti artistici e naturalistici, invogliando così il grande pubblico a cogliere il piacevole pretesto per esplorare i dintorni, anche dal punto di vista enogastronomico. Gli eventi di apertura si terranno il 30 e il 31 maggio, rispettivamente nel cortile dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti dell’Ateneo di Brescia e presso l’Accademia Carrara di Bergamo, e vedranno protagonisti tre giovani musicisti della Hanns Eisler Musikhochule di Berlino.