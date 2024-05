Ciclismo | Rigatti vince a San Giovanni Valdarno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) San, 28 maggio 2024 – Due atleti esperti della categoria dilettanti élite, Tommasoe Andrea Colnaghi, si sono contesi il successo su Corso Italia nel centro storico di Sancon arrivo posto di fronte allo splendido Palazzo d’Arnolfo. Ha prevalsodella Sissio Team anche se ha iniziato a festeggiare la vittoria anche troppo presto consentendo a Colnaghi di avvicinarlo, e per il futuro meglio evitare di alzare le braccia prima del dovuto. Alla sua felicità per la meritata vittoria si aggiunge il trionfo della Maltinti Banca Cambiano di Empoli in quanto la gara valdarnese allestita dalla Fracor International e dal Comitato Organizzatore presieduto da Mauro Cuccoli, era valevole per i due titoli toscani 2024 che sono andati all’under 23 Pietro Salvadori (quinto all’arrivo) ed all’èlite Matteo Niccoli, giunto undicesimo e primo tra gli atleti con residenza in Toscana.