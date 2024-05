Ciclismo Della Lunga un poker d’autore Nona vittoria della Hopplà Petroli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Mentre il valdarnese di Incisa Matteo Regnanti coglieva il secondo posto nella volata a tre di Galciana di Prato superato da Francesco Parravano, il suo compagno di squadra Francesco, aretino di Indicatore, realizzava uno splendidodi vittorie, imponendosi nella seconda gara delle "Due Giorni Marchigiana" sul traguardo di Castelfidardo. "E’ stata una gara molto tirata - racconta- su di un percorso esigente che si adattava alle fughe. Non siamo riusciti ad infilarci in quella di giornata, per cui abbiamo speso molte energie per ricucire il margine sui fuggitivi ad appena 500m, quando sembrava ormai impensabile un ricongiungimento. La squadra, seppure fossimo in quattro soltanto, ha fatto un lavoro incredibile per mettermi nelle condizioni di sprintare.