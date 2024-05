Ciak per la fiction su Mike | Gioè interpreta Bongiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Nella settimana del centesimo anniversario della nascita di(26 maggio 1924), sono in corso le riprese di, miniserie in due puntate diretta da Giuseppe Bonito (L’arminuta; Figli) e scritta da Salvatore De Mola (Màkari; Imma Tataranni-Sostituto procuratore) con Claudio(Màkari; La mafia uccide solo d’estate) nel ruolo di, Valentina Romani (Mare fuori; Il sol dell`avvenire) nelle vesti della moglie Daniela Zuccoli, ed Elia Nuzzolo che interpreterà il presentatore da giovane. Nel cast anche Clotilde Sabatino, Paolo Pierobon e Tomas Arana. Una co-produzione Rai- Viola Film che arriverà in autunno in prima serata su Raiuno, arricchendo le celebrazioni per i 70 anni della televisione e i 100 anni della radio.

