Ci sono Pfas nelle acque di quasi tutte le regioni

A fine novembre 2023 il professor Philippe Grandjean, esperto di fama mondiale sugli impatti sanitari dei Pfas (composti poli e perfluoroalchilici), durante il processo in corso in Veneto per disastro ambientale che vede sul banco degli imputati alcuni ex dirigenti della Miteni, ha dichiarato che ... ilfattoquotidiano

I “prodotti chimici per sempre” PFAS contaminano le risorse idriche globali Una vasta gamma di prodotti comunemente usati, come cosmetici, utensili per la cucina, abbigliamento e pesticidi, contiene PFAS , sostanze chimiche note per la loro persistenza nell’ambiente. Questi composti si sono diffusi ... newsnosh

Il ministero della Salute ha fissato limiti per la presenza nelle acqua potabili di Pfoa e Pfos, gli ‘inquinanti eterni’ più pericolosi, senza seguire le raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità. Già nel 2019, infatti, anni prima che l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ... ilfattoquotidiano

Ambiente, Barzotti (M5s): battaglia contro Pfas in Italia e in Europa - Ambiente, Barzotti (M5s): battaglia contro pfas in Italia e in Europa - Roma, 28 mag – "Come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati attenti al tema della contaminazione da pfas, che riguarda i nostri territori. Personalmente sono stata coinvolta, da lodigiana, perché anche ... 9colonne

Ambiente, Fontana (M5S): obettivo zero pfas in nostro programma europee - Ambiente, Fontana (M5S): obettivo zero pfas in nostro programma europee - Roma, 28 mag – "Il tema dei pfas è importantissimo, dal livello regionale deve arrivare a livello nazionale: oggi abbiamo presentato una mozione, riprendendo i 7 punti di Greenpeace. L'impegno del M5S ... 9colonne

Ricorso respinto dal Tar, Mitsubishi deve pagare la bonifica di Miteni - Ricorso respinto dal Tar, Mitsubishi deve pagare la bonifica di Miteni - Per i giudici amministrativi alle spese dovranno contribuire tutte le aziende che hanno avuto un controllo dell'azienda di Trissino ... veronasera