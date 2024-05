Chris Pratt ha sperperato il suo primo stipendio da 75mila dollari | Non avevo mai avuto soldi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 28 maggio 2024) L'attore ha speso immediatamente tutto il suoche ammontava a circaha raccontato della prima volta che ha ricevuto una grossa somma di denaro per il suo lavoro a Hollywood e di come lo ha immediatamentein una volta sola. Parlando a SiriusXM's Sway In The Morning,ha rivelato di avertutto il suoda attore perché non sapeva come gestire il denaro, visto che non aveva mai visto una somma simile in tutta la sua vita. Alla domanda se le sue umili origini lo avessero portato ad avere difficoltà a spendere i, la star di Garfield e Guardiani della Galassia ha rivelato ….