Chiodi Unimib | Ruolo radio importante nella storia del nostro paese

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 mag. – (Adnkronos) – ?Laha voluto dire molto nele non soltanto. Ha avuto una funzione di formazione anche di una coscienza critica, di una coscienza addirittura politica. Non è solo un mezzo di intrattenimento perché attraverso l’intrattenimento possono passare dei messaggi molto importanti?. Lo ha detto Giovanni, professore didel diritto medievale e moderno dell’Università Bicocca, intervenendo all?inaugurazione della mostra ?Scrivere nel vento. Cento anni ditra società, industria, tecnologia. Che storie!?, promossa da Fnm, FerrovieNord e Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) – in collaborazione con l?università degli studi di Milano-Bicocca. Un?esposizione, aperta al pubblico dal 27 maggio al 28 giugno, che gode del patrocinio del Senato della Repubblica e del patronato di Regione Lombardia.