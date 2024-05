Chiara Ferragni prende in giro Fedez dopo il video in compagnia della modella Garance Authiè

(Di martedì 28 maggio 2024)“risponde” alla nube di gossip che aleggia sue sui recenti rumorsndosi beffa dell’ex maritogiorni di silenzio,si espone circa i recenti rumors che hanno coinvolto il marito e la mo. Proprio oggi, su Tiktok – detto anche “altro social” – l’imprenditrice pubblica una foto che la ritirare con un’espressione ironica – che oscilla tra l’essere indignata e del tutto satura – chiedendo ai follower di scrivere la caption che più si addice allo scatto. E così, con la complicità dei follower, emergono alcuni dettagli che lasciano ben ipotizzare quali siano i pensieri disulle recenti vicissitudini che hanno coinvolto. Stando a quanto riporta BlogTivvu,avrebbe messo like ad alcuni commenti che non lasciano spazio a dubbi,ndosi beffa del marito e “rispondendo” tra le righe ai milioni di fan che seguono appassionati le vicende di ex casa Ferragnez.

