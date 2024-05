Chiara Ferragni ancora contro Fedez? Una foto sospetta fa discutere

Arriva il nuovo singolo di Fedez , in collaborazione con Emis Killa. Per i più però il brano pare parlare di Chiara Ferragni L'articolo Fedez annuncia il nuovo singolo , che sembra parlare di Chiara Ferragni proviene da Novella 2000. novella2000

La separazione fra Fedez e Chiara Ferragni continua a far parlare perché oggi i due si sono tirati reciproche frecciatine che a molti sono passate inosservate. Il primo ad averlo fatto è stato il rapper annunciando l’uscita della sua nuova canzone in collaborazione con Emis Killa in cui, pare, ci ... biccy

Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere al centro del gossip. E’ di poco fa la notizia dei like che Chiara ha messo a dei commenti sui social , che lanciavano frecciate al suo ex, dopo che il rapper si è presentato al Gran Premio di Montecarlo insieme alla modella Garance Authiè. Il video di ... isaechia

“Ora puoi indossare tacchi senza sensi di colpa”, tutti i like (esilaranti) di Chiara Ferragni contro Fedez - “Ora puoi indossare tacchi senza sensi di colpa”, tutti i like (esilaranti) di chiara ferragni contro Fedez - chiara ferragni rompe il silenzio sui social e su TiKTok si è divertita con i suoi follower. Non sono mancate esilaranti frecciatine al suo ex, Fedez, paparazzato a Monaco con la giovane modella ... comingsoon

Fedez, il nuovo singolo con Emis Killa racconta la fine con Ferragni: "È finita al Sexy Shop" - Fedez, il nuovo singolo con Emis Killa racconta la fine con ferragni: "È finita al Sexy Shop" - Fedez, con una canzone aveva conosciuto chiara ferragni e con una nuova è pronto a dirle definitivamente addio. Dopo la separazione dall'ex moglie, il rapper è uscito allo scoperto con la nuova fiamma ... msn

“Fedez è molto confuso”: nuove rivelazioni sul rapper - “Fedez è molto confuso”: nuove rivelazioni sul rapper - La rottura dalla ferragni, la rissa con Iovino e la vita da single. Cosa succede a Fedez A dare nuovi dettagli ci ha pensato Fabrizio Corona. Sono settimane davvero movimentate per Fedez che dopo la ... donnaglamour