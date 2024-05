Chi è Hamad Medjedovic | un possibile erede di Djokovic sulla strada di Cobolli a Parigi

(Di martedì 28 maggio 2024) Giornata di debutto al Roland Garros 2024 per Flavio, che si appresta a cominciare il suo percorso nel secondo Major stagionale con un match sicuramente fattibile ma da non sottovalutare. Il romano, fresco di best ranking e n.53 al mondo, se la vedrà quest’oggi sul campo 13 con il giovane serboper continuare ad inseguire il sogno della qualificazione olimpica ai Giochi dinon può che essere il favorito della vigilia, tuttavia dovrà fare attenzione ad un avversario in crescita e potenzialmente insidioso., nato a Novi Pazar il 18 luglio 2003 (ha un anno in meno dell’azzurro), ha superato il tabellone di qualificazione per la seconda edizione consecutiva del Roland Garros e adesso mette nel mirino la sua prima vittoria della carriera in un main draw Slam.

