Chi è Giulia Dragoni la prima italiana a vincere la Champions League | la ‘Piccola Messi’ nella storia tra record e gesti scaramantici

(Di martedì 28 maggio 2024)è entrata. Il centrocampista classe 2006 è diventata, pur senza scendere in campo nell’ultimo atto, lalafemminile. Il grandissimo risultato è stato raggiunto al termine della finale tra Barcellona e Lione, conclusa sul risultato di 2-0 a favore delle blaugrana grazie ai gol realizzati da Bonmati e Putellas. La 17enne ha ricevuto la medaglia più importante della competizione avendo esordito lo scorso 13 dicembre inin occasione della sfida vinta contro il Rosengard con il punteggio di 0-6. L’azzurra è scesa in campo per 13 minuti che hanno permesso di scrivere il suo nome tra le protagoniste del successo blaugrana.chiude la sua stagione al Barcellona con 9 presenze, un gol, un assist ed i trionfi in campionato,, Supercoppa spagnola e Copa de la Reina.

