Chi è François Letexier l’arbitro francese selezionato dalla Uefa per Euro 2024

(Di martedì 28 maggio 2024)è un arbitronato a Bédée il 23 aprile 1989. Ha debuttato nel massimo campionato nel gennaio 2016 ed è entrato a far parte della rosa degli arbitri Fifa nel 2017. Durante la stagione 23/24 ha diretto ben 15 partite della Ligue 1, tra le quali lo scontro tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione, giocato allo Stadio Vélodrome e terminato con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, e la partita tra Paris Saint Germain e Lille, giocata al Parco dei Principi e conclusa con la vittoria dei parigini. Ha inoltre diretto due partite della Ligue 2, seconda categoria, e altrettanti incontri della Coupé de France, come i quarti di finale tra PSG e Nizza, vintisquadra allenata da Luis Enrique. Chi è Anthony Taylor,inglese presente aInpa la stagione delsi è aperta con la direzione della finale di Supercoppa2023/24 tra il Manchester City, campione della Champions League e allenati da Pep Guardiola, e il Siviglia, guidati da Josè Luis Mendilibar e vincitori dellapa League ai danni della Roma.

LIVE Lione-PSG: finale della Coppa di Francia - LIVE Lione-PSG: finale della Coppa di Francia - Lione - Paris Saint-Germain (calcio d`inizio alle ore 21:00) è la finale della Coppa di Francia. Si gioca allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d`Ascq, arbitra. calciomercato

Europei 2024: La lista degli arbitri. Quanti italiani - Europei 2024: La lista degli arbitri. Quanti italiani - Visualizzazioni: 3 Resa nota la lista degli ufficiali di gara per le gare degli Europei 2024 del prossimo giugno. Per la prima volta presente anche una delegazione argentina. E’ arrivata l’ufficialità ... calciostyle

Europa League e Conference, gli arbitri delle italiane in finale - Europa League e Conference, gli arbitri delle italiane in finale - Il Comitato Arbitrale UEFA ha stabilito gli arbitri per le tre finali delle coppe europee. Borussia-Real Madrid di Champions League sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, prima finale per lui, Atal ... sport.sky