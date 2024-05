Chi è Anthony Taylor l’arbitro inglese presente a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)è un arbitronato a Manchester il 20 ottobre 1978. Ha cominciato la sua carriera nel 2002 per poi debuttare nella massima serie il 3 febbraio del 2010, arbitrando la partita tra il FC Fulham e FC Portsmouth. È entrato a far parte degli arbitri FIFA nel 2013. Volto noto tra gli arbitri internazionali, la sua carriera è ricca di importanti finali. È ricordato dal pubblico italiano, in modo particolare dai sostenitori giallorossi, per aver diretto la finale dipa League 2022/23 tra Siviglia e Roma, terminata con una vittoria della squadra spagnola, solamente dopo i calci di rigore, insieme a numerose polemiche. Nello stesso anno ha seguito anche la finale del Mondiale per Club giocata in Marocco e vinta dagli spagnoli del Real Madrid contro i sauditi dell’Al-Hilal per 5-3.