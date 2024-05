Che fine ha fatto Choupette la gatta di Karl Lagerfeld?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 28 maggio 2024)è lapiù famosa del jet set, abituata a viaggiare su aerei privati e con un trasportino logato Louis Vitton. Come se non bastasse, poi, ha un cuoco personale ed una tata che si occupa a tempo pieno di lei. Tutti privilegi che nascono dall’essere stata il grande amore felino di, uno degli stilisti più grandi degli ultimi decenni e storico direttore artistico della maison Chanel. Di razza birmana con un folto pelo bianco e profondi occhi azzurri, la micia è abituata da sempre ad una vita di privilegi che non sono certo terminati con la scomparsa di, avvenuta il 19 aprile 2019. Lo stilista, infatti, aveva più volte dichiarato di voler lasciare la sua fortuna ama la legge francese non permette a nessun tipo di animale di ereditare.