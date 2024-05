Che figura che hai fatto volevi fare lo sborone | Sergio disastro su Luca Argentero

(Di martedì 28 maggio 2024) A L'Eredità va in scena laccia di. Nella puntata andata in onda questa sera, martedì 28 maggio, disui social non si parla d'altro, dello strafalcione del povero. La domanda nello studio di Marco Liorni è la seguente: "Quale tra questi personaggi ha vinto un talent show classificandosi primo?". Bene, tra le opzioni delle risposte c'è "". Le due concorrenti in gara insieme asbagliano la risposta. Tocca a lui che prende la parola. E questa volta va oltre commentando gli errori delle concorrenti: "Strano, molto strano, non hanno detto subito '? Io dico". Bum, finisce in. Infatti la risposta diè sbagliata. E così a questo punto Liorni svela quella corretta: "Neri Marcorè che aveva vinto una puntata della Corrida".

