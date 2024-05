Che festa ragazzi! Entusiasmo e premi in San Francesco splendida location

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Il valore aggiunto è stato lache ha accolto laazione del Campionato di Giornalismo 2024, la stupenda chiesa di Sanche molti studenti si sono soffermati ad ammirare anche a evento finito. Grande fair play in auditorium con ipronti sempre ad applaudire i “colleghi“ vincitori dei. In particolare la scuola primaria di Porcari ha vinto ilo “Green“ rivolto a chi ha lavorato sul tema dell’ambiente. La miglior vignetta di quest’anno è stata invece quella della media di San Martino in Freddana- Pescaglia, mentre le pagine più “cliccate“ online sono state quelle della scuola media di San Leonardo che ha dunque conquistato ilo Superclick. Il podio dei “Cronisti in classe“ edizione 2024 quest’anno è stato conquistato dalla media Buonarroti di Ponte a Moriano, al terzo posto, dalla primaria Esedra, al secondo, e, primoo assoluto, la media Carducci del centro storico.