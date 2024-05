Chat degli orrori cala il sipario Perdono giudiziale per 19 minorenni con video e filmati choc sui cellulari

(Di martedì 28 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA "Mai avrei pensato di aprire un vaso di pandora così grande", aveva confessato a La Nazione la madre senese che con la segnalazione ai carabinieri del nucleo investigativo di Siena aveva dato il via all’inchiesta sulla. Così era stata ribattezzata perché attraverso di essa neididi tutta Italia, dallabria al Piemonte, alla Lombardia, fino alla nostra città, erano circolate immagini, foto e frasi scioccanti. ’The Shoah party’, il nome delladi cui era amministratore un sedicenne piemontese, assistito dall’avvocato Stefano Tizzani del foro di Torino. Da lui si erano recati gli uomini dell’Arma di Siena per le perqusizioni, poi estese in altre regioni d’Italia. Si inneggiava ad Hitler, a Mussolini e a Bin Laden neitrovati neidei ragazzini.

