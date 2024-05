Champions League Slavko Vincic percepirà 10 000€ per la direzione della finale

(Di martedì 28 maggio 2024) 10.000 euro: questo è quanto spetta all’arbitro slovenoche avrà l’onore di dirigere laditra Real Madrid e Borussia Dortmund. Gli assistenti sloveni prenderanno 3.000 euro, 4.000 per l’arbitro VAR, 2.000 quello dell’AVAR e 1.500 il qurto uomo. Per fare un confronto, per quarti e semifinali il premio è di circa 7.500€, mentre per gli incontrifase a gironi si aggira attorno ai 6.. Ladi Europavale 7.5. SportFace. .

Due dei marchi PepsiCo più iconici, Lay's e Gatorade, uniscono le forze per dare impulso a iniziative globali di base, sostenere le pari opportunità per le donne in campo e continuare il sostegno di lunga data di PepsiCo alle donne nello sport attraverso la sua partnership con la UEFA . In vista ... sbircialanotizia

La eChampions League di EA FC 24 prenderà il via il 29 maggio e anche per questa edizione il vincitore avrà l’opportunità di decidere quale Icon riceverà una Carta Speciale per la modalità Ultimate Team. La minefestazione che si terrà a Londra metterà in palio un prestigioso trofeo ed un ricco ... fifaultimateteam

Il paradosso Courtois: favorito per la finale di Champions col Real Madrid, ma il Belgio non lo convoca per l'Europeo - Il paradosso Courtois: favorito per la finale di champions col Real Madrid, ma il Belgio non lo convoca per l'Europeo - EUROPEI - Tedesco ha stilato una lista di 25 convocati e nel Belgio spicca l'assenza di Courtois. Il portiere del Real Madrid ha saltato il 90% della stagione ... eurosport

Emre Can a Sky Sports: 'Seguo la Juventus, non è un bel periodo. Allegri Grande allenatore...' - Emre Can a Sky Sports: 'Seguo la Juventus, non è un bel periodo. Allegri Grande allenatore...' - A pochi giorni dalla finale di champions league contro il Real Madrid, Emre Can ha parlato della finale ai microfoni di Sky Sports: "Io e gli altri veterani abbiamo l’esperienza, ma dobbiamo essere pi ... ilbianconero

Emre Can, nostalgia Juve: “La seguo sempre. Su Allegri dico…” - Emre Can, nostalgia Juve: “La seguo sempre. Su Allegri dico…” - Il centrocampista tedesco ha ricordato a pochi giorni dalla finale di champions il proprio trascorso con la maglia bianconera ... tuttosport