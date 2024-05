Cessione Salernitana Iervolino al lavoro | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 28 maggio 2024)starebbe lavorando per ladelladopo la retro: incontro con un fondo italo-americanostarebbe lavorando per ladelladopo la retro: incontro con un fondo italo-americano Come riportato da Gianluca Di Marzio, il presidente dei campani ha incontrato a Milano la Brera Holdings. Da tempo la compagnia vuole investire .