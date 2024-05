(Di martedì 28 maggio 2024) Continua a macinaresuquesto. Ben 60 giorni dopo il 30 marzo, giorno in cui il Cavalluccio ha matematicamente guadagnato la serie B con la vittoria per 1-0 sul Pescara e 10 giorni dopo la conquista della Supercoppa, con il pareggio interno per 2-2 contro la Juve Stabila, i bianconeri hanno conquistato un altro primato in questa straordinaria annata 2023-24. Pur non giocando. Un’annata fatta disu: dall’imbattibilità al Manuzzi durante tutto il campionato e prolungata anche durante la Supercoppa alle 8 vittorie consecutive, dalla promozione più precoce della storia bianconera (mai il Cavalluccio è stato promosso con 4 giornate d’anticipo) agli 802 minuti di imbattibilità di Pisseri. Assieme a questi e a tanti altri, un’altra ciliegina è arrivata, su di una torta già di per sé dolcissima.

Si è conclusa la trentottesima e ultima giornata del Girone B di Serie C. Regular season che termina con il record di punti del Cesena (96) a seguito della vittoria per 2-0 sul Perugia. Perugia che rimane saldamente in quarta posizione. Pareggio a Pineto: 2-2 con la seconda in classifica Torres. ... sportface

Il Cesena ha dominato il Girone B di Serie C, eguagliando il record di punti del Catanzaro e centrando la promozione in Serie B: Viaggio tra i segreti del club romagnolo con le parole a Fanpage.it di mister Mimmo Toscano e del direttore sportivo Fabio Artico .Continua a leggere fanpage

Cesena dei record È la squadra con più punti - cesena dei record È la squadra con più punti - Nessuno fra i professionisti è riuscito a superare i bianconeri, neppure l’Inter dello scudetto ha fatto meglio chiudendo a quota 94 ... ilrestodelcarlino

Cesena, Toscano viaggia verso Catania: in Coppa Italia sfiderà il Cavalluccio - cesena, Toscano viaggia verso Catania: in Coppa Italia sfiderà il Cavalluccio - Alla Locanda del Cardinale l’allenatore dei record del cesena riceverà il premio “Ernesto Bronzetti” per la straordinaria stagione vissuta sulla panchina bianconera e terminata con la vittoria di ... corriereromagna

La mappa interattiva che misura l’overtourism in Italia - La mappa interattiva che misura l’overtourism in Italia - Demoskopika ha realizzato un indicatore per aiutare le istituzioni a gestire in maniera più sostenibile per tutti i flussi turistici. domusweb