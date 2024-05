Centri estivi voucher per famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono otto le associazioni che gestiranno isul territorio di Grottammare. L’assessore ai servizi sociali Monica Pomili ha tenuto a specificare che sono disponibili deicontributivi per leche saranno messi a bando prima dell’inizio dei. I fondi sono comunali e possono essere richiesti per partecipare aidisposti dalle associazioni che hanno firmato il protocollo d’intesa . Attività che si svolgeranno sul territorio comunale a solo vantaggio delledi Grottammare e che partecipano aidelle associazioni di Grottammare. Saranno oltre 300 i bambini ed i ragazzi d’età compresa fra i 3 ed i 17 anni interessati al servizio che da continuità all’anno scolastico. "Oltre ad essere un valido supporto per le, isono utili per lo sviluppo a molte attitudine dei ragazzi, momenti unici da passare insieme – ha affermato la consigliera delegata alle attività giovanili, Martina Sciarroni – Invito lea vedere inon solo come un luogo dove lasciare i propri figli, ma come un’occasione di condivisione e di crescita per tutti".