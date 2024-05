Celestini vede il fascismo pure a Caivano Bocchino sbotta | Avete perso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 28 maggio 2024) A Dimartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, parte l'attacco a Giorgia Meloni che oggi era aper la riqualificazione del quartiere campano che era diventato il simbolo delle aree più degradate del Paese. A tenere banco il famoso "saluto" della premier al governatore campano: "Presidente De Luca, la stro**a della Meloni, come sta?", che ha lasciando a bocca aperta l'esponente del Pd. Tra gli ospiti della puntata di martedì 28 maggio c'è Ascanio, attore e autore teatrale, paladino della sinistra militante. "La Meloni stavama oggi sappiamo dove sarebbero dovuti stare i rappresentante delle istituzioni", afferma, "a Brescia a piazza della Loggia dove 50 anni fa c'è stata una strage fascista". Il teorema è sempre lo stesso: "C'è un pezzo di paese e purtroppo delle istituzioni che non ha mai digerito la fine del", attacca, che attacca "figli e nipotini dei fascisti in democrazia come diceva Almirante".