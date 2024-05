Cecilia Strada | Stoltenberg? Sulle armi a Kiev voterei secondo coscienza serve il negoziato Studenti pro-Palestina? Contestare è diritto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) “una pace giusta in Ucraina, nonscatenare una guerra maggiore”., capolista del Pd al Nord Ovest per le Europee, fa parte della quota di candidati pacifisti dei dem. In un momento in cui la discussione assume toni particolarmente bellicisti. La pace è al centro di questa campagna elettorale. Come si sente in queste giornate in cui il segretario generale della Natoha detto che l’Ucraina deve difendersi sul territorio russo? Anche utilizzandooccidentali?Ci si sente tutti nello stesso modo. Dal ministro della Difesa ai cittadini e alle cittadine arriva la richiesta di No escalation. Crosetto ha detto che la linea Nato va decisa con gli alleati. Tutte le forze politiche temono l’escalation. Elly Schlein ha fatto una dichiarazione da “pattinatrice” oggi sul Corriere, che non è dispiaciuta agli atlantisti, dicendo “noi siamo per sostenere ildia difendersi dall’invasione criminale di Putin che sta bombardando senza scrupoli obiettivi civili in Ucraina.