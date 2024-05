Cecilia Rodriguez imbarazza Ignazio Moser | Ciao cogl**na

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) Sarà la tensione, lo stress per l’approssimarsi del matrimonio. Fatto sta cheha dato della “” a una ragazza del pubblico di Da vicino nessuno è normale. Insieme con il futuro sposo, è stata ospite del programma condotto da Alessandro Cattelan in prima serata su Rai 2. La coppia prima ha parlato dell’importante passo che ha deciso di compiere. “Ci sposiamo tra un mesetto, abbiamo un po’ di ansia, stress organizzativo. È difficile, sono difficili le persone perché fanno mille domande. Mi chiedono le spese del viaggio, secondo me non si fa”, ha raccontato. “Papà mi ha detto Non ti sposare per questo. Anche la mia mamma”, ha rivelato. “Sono molto gradito in famiglia. Sono socievoli con me, però di fatto non è così”, è intervenuto sorridendo